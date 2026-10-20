В "Современнике" прокомментировали состояние Марины Нееловой В "Современнике" назвали главное условие выздоровления актрисы Нееловой

Москва20 окт Вести.О состоянии здоровья актрисы Марины Нееловой, которая попала в больницу, рассказали РИА Новости в пресс-службе театра.

Мы внимательно следим за состоянием Марины Мстиславовны и желаем скорейшего выздоровления. Сейчас главное, чтобы она могла спокойно восстановиться говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Марину Неелову госпитализировали в московскую клинику с переломом, но официально этот диагноз не подтвержден.

В театре "Современник" спектакль "Женитьба Бальзаминова" с участием Нееловой, который должен был пройти 20 октября на Основной сцене, заменен спектаклем "Наедине" театрального агентства "Арт-партнер XXI век".