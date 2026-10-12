В "Современнике" рассказали о состоянии Марины Нееловой Театр "Современник": диагноз Марины Нееловой будет известен позже

Москва12 окт Вести.Рядом с народной артисткой РСФСР Мариной Нееловой находятся врачи, о ее диагнозе станет известно позже, передает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра "Современник".

Ранее появилась информация о госпитализации 79-летней актрисы театра и кино.

Мы с Мариной Мстиславовной на связи. У нее все еще находятся врачи. Диагноз будет известен позже рассказали в театре

Сегодня СМИ написали, что у Нееловой перелом шейки бедра, но официально эта информация на данный момент не подтверждена.