Москва12 октВести.Рядом с народной артисткой РСФСР Мариной Нееловой находятся врачи, о ее диагнозе станет известно позже, передает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра "Современник".
Ранее появилась информация о госпитализации 79-летней актрисы театра и кино.
Мы с Мариной Мстиславовной на связи. У нее все еще находятся врачи. Диагноз будет известен позжерассказали в театре
Сегодня СМИ написали, что у Нееловой перелом шейки бедра, но официально эта информация на данный момент не подтверждена.