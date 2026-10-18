Актрису Виноградову отпустили домой после ушиба, полученного на репетиции Актриса Виноградова рассказала о самочувствии после травмы в театре

Москва18 окт Вести.Александра Виноградова, известная по сериалу "Метод", рассказала, что ее доставили в больницу из Театра на Малой Бронной после травмы на репетиции. Врачи осмотрели актрису, диагностировали ушиб и отправили домой, сообщает РИА Новости.

Ранее некоторые СМИ написали, что Виноградову госпитализировали из театра из-за травмы головы, полученной во время репетиции.

Ничего страшного, просто ушиб, йодом помазали и отпустили домой, все хорошо цитирует слова Александры Виноградовой РИА Новости

Виноградова родилась в Ленинграде 18 октября 1986 года. В 2002 году она поступила в Санкт-Петербургскую театральную академию на курс Льва Додина, а в 2007 году завершила обучение в ГИТИСе в мастерской Марка Захарова. После этого начала работать в "Ленкоме". Помимо театра, актриса снимается в кино - широкую известность ей принесли роли в картинах и сериалах "Метод" (2015), "Отель Элеон" (2017), "Хрустальная королева" (2022), "Агния" (2024) и других.