Москва18 окт Вести.Актриса Александра Виноградова, известная по сериалу "Метод", рассказала, что полдня провела в НИИ имени Склифосовского после полученной травмы на репетиции в Театре на Малой Бронной.

Сегодня я встретила свой фонарный столб и полдня провела в Склифе. На лбу останется шрам от этой встречи, в остальном все прекрасно, а местами даже очень смешно написала она в Telegram-канале

У Виноградовой диагностировали ушиб, оказали помощь и отпустили домой. Она поблагодарила врачей НИИ имени Склифосовского за профессионализм, а подписчиков за поддержку и поздравления. 18 октября актриса празднует 40-летие.