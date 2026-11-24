Москва24 нояВести.Актер Никита Джигурда чувствует себя лучше благодаря профессиональной помощи врачей, рассказала заслуженная артистка России Анастасия Волочкова, передает РИА Новости.
По ее словам, артист находится в стабильном состоянии. Ранее балерина сообщала, что медики установили Джигурде стент.
В понедельник 23 ноября актера госпитализировали с инфарктом. Медицинскую бригаду к нему вызвала его супруга Марина Анисина.
Стабильное состояние, жив, здоров. Все сейчас хорошо, врачи его спаслисказала Волочкова
Позднее сам Джигурда вышел на связь и сообщил, что перенес обширный инфаркт передней стенки сердца на ногах и врачи чудом смогли его спасти. Также он рассказал о предстоящей операции по удалению тромба.