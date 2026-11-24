Волочкова: актер Никита Джигурда, перенесший инфаркт, чувствует себя лучше

Волочкова: состояние актера Никиты Джигурды, перенесшего инфаркт, улучшилось Волочкова: актер Никита Джигурда, перенесший инфаркт, чувствует себя лучше

Москва24 ноя Вести.Актер Никита Джигурда чувствует себя лучше благодаря профессиональной помощи врачей, рассказала заслуженная артистка России Анастасия Волочкова, передает РИА Новости.

По ее словам, артист находится в стабильном состоянии. Ранее балерина сообщала, что медики установили Джигурде стент.

В понедельник 23 ноября актера госпитализировали с инфарктом. Медицинскую бригаду к нему вызвала его супруга Марина Анисина.

Стабильное состояние, жив, здоров. Все сейчас хорошо, врачи его спасли сказала Волочкова

Позднее сам Джигурда вышел на связь и сообщил, что перенес обширный инфаркт передней стенки сердца на ногах и врачи чудом смогли его спасти. Также он рассказал о предстоящей операции по удалению тромба.