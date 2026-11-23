Стало известно, чем Джигурда занимался накануне инфаркта Шоумен Никита Джигурда накануне инфаркта играл в падел

Москва23 ноя Вести.Актер и шоумен Никита Джигурда накануне госпитализации играл в падел в специализированном центре в Екатеринбурге, сообщил собеседник телеканала RT.

По его словам, 65-летний Джигурда играл не более пяти минут, и больше физических нагрузок у него не было.

После тренировки актер самостоятельно уехал и за помощью к сотрудникам центра не обращался.

Утром 23 ноября Джигурду экстренно госпитализировали с инфарктом. Позднее он записал видео из больницы, поблагодарив всех за поддержку и сказав, что чудом остался жив.