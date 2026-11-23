Джигурда записал видео из больницы, поблагодарив всех за поддержку Джигурда впервые вышел на связь после госпитализации

Москва23 ноя Вести.Актер Никита Джигурда впервые вышел на связь после того, как оказался в реанимации с обширным инфарктом, сообщает ТАСС.

Он поблагодарил всех за поддержку и рассказал, что по словам врачей, чудом остался жив.

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Он сообщил, что не разрешал своей супруге Марине Анисиной вызвать медиков. Она обратилась за помощью, когда артист начал задыхаться.

Кардиограмма, которую сделали прибывшие врачи подтвердила обширный инфаркт передней стенки сердца.

Кроме того, Джигурда опубликовал видео из больницы перед операцией, во время которой, по его словам, ему должны удалить тромб. Также он отметил, что пока не может отвечать на звонки из-за своего состояния.