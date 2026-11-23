Москва23 нояВести.Актер Никита Джигурда впервые вышел на связь после того, как оказался в реанимации с обширным инфарктом, сообщает ТАСС.
Он поблагодарил всех за поддержку и рассказал, что по словам врачей, чудом остался жив.
Я пережил инфаркт на ногахнаписал Джигурда
Он сообщил, что не разрешал своей супруге Марине Анисиной вызвать медиков. Она обратилась за помощью, когда артист начал задыхаться.
Кардиограмма, которую сделали прибывшие врачи подтвердила обширный инфаркт передней стенки сердца.
Кроме того, Джигурда опубликовал видео из больницы перед операцией, во время которой, по его словам, ему должны удалить тромб. Также он отметил, что пока не может отвечать на звонки из-за своего состояния.