Mash: до госпитализации с инфарктом Джигурда не жаловался на здоровье

Стало известно о состоянии Джигурды до госпитализации с инфарктом Mash: до госпитализации с инфарктом Джигурда не жаловался на здоровье

Москва23 ноя Вести.До госпитализации актер Никита Джигурда не жаловался на здоровье и активно участвовал в съемках различных шоу, пишет Mash.

По данным издания, сегодня около 8 утра у 65-летнего шоумена резко упало давление. Это произошло в подмосковном доме, где артист живет с супругой Мариной Анисиной. Она вызвала скорую, которая доставила мужа в больницу.

Никита Джигурда не жаловался на здоровье – он активно участвовал в съемках на различных шоу говорится в публикации

Ранее сегодня сообщалось, что Никиту Джигурду экстренно госпитализировали с инфарктом.