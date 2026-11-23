Москва23 нояВести.До госпитализации актер Никита Джигурда не жаловался на здоровье и активно участвовал в съемках различных шоу, пишет Mash.
По данным издания, сегодня около 8 утра у 65-летнего шоумена резко упало давление. Это произошло в подмосковном доме, где артист живет с супругой Мариной Анисиной. Она вызвала скорую, которая доставила мужа в больницу.
Никита Джигурда не жаловался на здоровье – он активно участвовал в съемках на различных шоуговорится в публикации
Ранее сегодня сообщалось, что Никиту Джигурду экстренно госпитализировали с инфарктом.