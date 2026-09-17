Москва17 сен Вести.Жена 35-летнего актера Николая Ефремова отказалась комментировать сообщения о серьезных проблемах со здоровьем мужа.

На вопрос журналистов о его состоянии супруга ответила: "Откуда вы это берете, до свидания". Об этом сообщает Super.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Ефремова якобы диагностировали бронхиальную астму крайне тяжелой формы. По его данным, функция легких актера составляет около 14% от нормы. Также утверждалось, что Ефремов много лет курит по несколько пачек сигарет в день и не отказался от этой привычки даже после экстренной госпитализации.

Тем временем секретарь театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова, где играет Николай Ефремов, заявила, что проблемы с легкими у артиста связаны с астмой, а не с сигаретами. По словам Дарьи Бурлаковой, она ни разу не видела актера с сигаретой.