Москва23 нояВести.Никита Джигурда находится в 43-й реанимации Боткинской больницы, куда его сегодня утром госпитализировали с обширным инфарктом, пишет Mash.
По данным издания, 65-летнему шоумену провели стентирование сосудов сердца, он находится в сознании.
Отмечается, что артист был на гастролях в Екатеринбурге, после физической нагрузки ему стало плохо, в результате в Москву он прилетел с повышенным давлением, а сегодня утром оно скакнуло вниз.
Никита Джигурда находится в сознании, ему провели стентирование сосудов сердцаговорится в публикации
Скорую в подмосковный дом вызвала супруга Джигурды Марина Анисина.