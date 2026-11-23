Никите Джигурде провели стентирование сосудов сердца, он в сознании Mash: Джигурда находится в сознании, ему провели стентирование сосудов сердца

Москва23 ноя Вести.Никита Джигурда находится в 43-й реанимации Боткинской больницы, куда его сегодня утром госпитализировали с обширным инфарктом, пишет Mash.

По данным издания, 65-летнему шоумену провели стентирование сосудов сердца, он находится в сознании.

Отмечается, что артист был на гастролях в Екатеринбурге, после физической нагрузки ему стало плохо, в результате в Москву он прилетел с повышенным давлением, а сегодня утром оно скакнуло вниз.

Никита Джигурда находится в сознании, ему провели стентирование сосудов сердца говорится в публикации

Скорую в подмосковный дом вызвала супруга Джигурды Марина Анисина.