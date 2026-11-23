Волочкова о Джигурде: сейчас лучше помолиться о его состоянии здоровья

Волочкова рассказала, что поставила свечу за Джигурду у икон Волочкова о Джигурде: сейчас лучше помолиться о его состоянии здоровья

Москва23 ноя Вести.Балерина Анастасия Волочкова сообщила в своем Telegram-канале о состоянии актера Никиты Джигурды, которого ранее госпитализировали в Боткинскую больницу.

По ее словам, он перенес обширный инфаркт и находится в сознании в 43 реанимации. Врачи установили ему стент. В настоящее время он находится под наблюдением врачей, включая замглавврача.

У артиста повысилось давление в Екатеринбурге, но он отказался от медицинской помощи. По прилету в Москву, у него резко упало давление и его пришлось госпитализировать.

Балерина отметила, что Никита никогда не показывал своих недугов и не признавался в них. Она рассказала, что с артистом ее связывает давняя дружба и соседство.

Никита мой друг с 1998 года … Частый гость в моем доме. Но сейчас не время говорить о дружбе и рассказывать истории. Сейчас лучше помолиться о его состоянии здоровья подчеркнула Волочкова

Волочкова также добавила, что поставила свечу у своих икон.

Ранее Джигурда вышел на связь из больницы. Он поблагодарил всех за поддержку и рассказал, что по словам врачей, чудом остался жив.