Актер Никита Джигурда: я пережил инфаркт на ногах

Джигурда рассказал, что перенес обширный инфаркт на ногах Актер Никита Джигурда: я пережил инфаркт на ногах

Москва23 ноя Вести.Актер Никита Джигурда, который в настоящее время находится в больнице, рассказал, что перенес обширный инфаркт передней стенки сердца на ногах.

Он записал видео из реанимации и разместил его в соцсетях, пишет ТАСС.

Я пережил инфаркт на ногах поделился актер подробностями произошедшего с поклонниками

Врачей к артисту вызвала его супруга Марина Анисина, хотя сначала Никита Джигурда возражал против их приезда.

Ранее он сообщил, что по словам медиков, чудом остался жив.

Подруга артиста балерина Анастасия Волочкова уточнила, что артист находится в 43 реанимации Боткинской больницы, врачи установили ему стент. В настоящее время он находится под постоянным наблюдением специалистов.

Волочкова попросила всех, кто переживает за состояние Никиты Джигурды, помолиться о его здоровье, и рассказала, что сама поставила свечку за него у икон.