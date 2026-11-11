Толкнул с лестницы, душил пакетом - стало известно, как убили главврача в Москве

Преступник планировал убийство главврача столичной клиники семь дней Толкнул с лестницы, душил пакетом - стало известно, как убили главврача в Москве

Москва11 ноя Вести.Обвиняемый в убийстве женщины в Новой Москве гражданин Германии дал признательные показания и рассказал, как совершил преступление, сообщили в столичном главке Следственного комитета.

По словам мужчины, он испытывал к матери своего знакомого личную неприязнь и планировал покушение более семи дней.

Фигурант заявил, что он толкнул женщину с лестницы, не менее четырех раз ударил об нее головой, а затем душил жертву пакетом. После расправы он уехал на машине женщины.

Кроме того, с участием фигуранта проведена проверка показаний на месте и полиграфическое исследование, которое показало определенные реакции на интересующие следствие вопросы отмечается в сообщении ГСУ СК России по Москве в MAX

Мужчину обвиняют в убийстве и неправомерном завладение автомобилем, следствие планирует ходатайстве о его аресте.

Как сообщалось ранее, в частном доме в Новой Москве была убита женщина, работавшая главным врачом одной из столичных клиник.