Москва11 нояВести.Обвиняемый в убийстве женщины в Новой Москве гражданин Германии дал признательные показания и рассказал, как совершил преступление, сообщили в столичном главке Следственного комитета.
По словам мужчины, он испытывал к матери своего знакомого личную неприязнь и планировал покушение более семи дней.
Фигурант заявил, что он толкнул женщину с лестницы, не менее четырех раз ударил об нее головой, а затем душил жертву пакетом. После расправы он уехал на машине женщины.
Кроме того, с участием фигуранта проведена проверка показаний на месте и полиграфическое исследование, которое показало определенные реакции на интересующие следствие вопросыотмечается в сообщении ГСУ СК России по Москве в MAX
Мужчину обвиняют в убийстве и неправомерном завладение автомобилем, следствие планирует ходатайстве о его аресте.
Как сообщалось ранее, в частном доме в Новой Москве была убита женщина, работавшая главным врачом одной из столичных клиник.