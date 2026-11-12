Москва12 ноя Вести.Причиной убийства главного врача "КМ-Клиник" Марины Каган в Новой Москве могла стать ревность. Об этом сообщает Life.ru.

30-летний гражданин Германии Даниэль Кольс решил, что 60-летняя женщина ему изменяет, и стал готовиться к расправе.

Поводом для предполагаемого убийства 60-летнего главврача московской "КМ-Клиник" Марины Каган мог стать телефонный разговор, который случайно услышал ее молодой возлюбленный. По данным Telegram-канала Mash, 30-летний гражданин Германии Даниэль Кольс заподозрил женщину в измене и начал готовить расправу говорится в публикации

По версии Mash, за 10 дней до случившегося Кольс случайно услышал, как Каган объяснялась в любви деловому партнеру. Это и подтолкнуло его к мысли убрать женщину, обставив все как несчастный случай. Журналисты также пишут, что мужчина несколько дней штудировал в интернете приемы рукопашного боя. Ранее следствие сообщило, что обвиняемый признался: к убийству он готовился больше недели.

Убийство произошло в частном доме в Новой Москве ранним утром 10 ноября. Следственный комитет считает, что мужчина сбросил женщину с лестницы, затем нанес ей дополнительные травмы и задушил. После этого он уехал на машине погибшей.

Тело врача нашел ее сын Александр. Подозреваемого задержали под Малоярославцем в Калужской области. Ему предъявили обвинения в убийстве и неправомерном завладении автомобилем.

О том, что у Марины Каган были тайные отношения с молодым знакомым ее сына, узнали уже после смерти врача. Александр и Даниэль познакомились через общее увлечение компьютерными играми, а спустя некоторое время мужчина пришел за медицинской помощью к матери приятеля.