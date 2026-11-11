MK.RU: обвиняемый в убийстве врача в Москве изучал, как люди падают с лестниц

Стал известен главный мотив убийства главврача частной клиники в Москве MK.RU: обвиняемый в убийстве врача в Москве изучал, как люди падают с лестниц

Москва11 ноя Вести.Мужчина, обвиняемый в расправе над главным врачом "КМ-клиники" в Москве Мариной Каган, заявил, что хотел выдать убийство за непроизвольное падение жертвы с лестницы. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 10 ноября в частном доме в Новой Москве. По подозрению в убийстве задержали гражданина Германии, который дал признательные показания. Он заявил, что планировал убийство более семи дней.

Как пишет MK.RU, по данным следствия, 22-летний Даниэль мог по ошибке приревновать Каган.

На допросе подозреваемый рассказал, что подслушал, как Каган по телефону разговаривала с учредителем медучреждения. Мужчина решил, что она признается собеседнику в чувствах, хотя речь в беседе шла о работе.

Фигурант пояснил, что заранее готовился к нападению на Каган и специально искал в интернете материалы о смертельных травмах при падениях с высоты. В ночь происшествия он выманил Каган из комнаты, заявив об ухудшении здоровья ее сына, после чего столкнул женщину с лестницы и задушил.

На шум среагировала невестка погибшей, однако спускаться не стала, поскольку подозреваемый заверил ее, что оступился сам.