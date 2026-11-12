Обвиняемый в убийстве главврача в Новой Москве почти 8 лет служил в ВС Германии

Обвиняемый в убийстве главврача клиники в Новой Москве служил в ВС Германии Обвиняемый в убийстве главврача в Новой Москве почти 8 лет служил в ВС Германии

Москва12 ноя Вести.Гражданин Германии, обвиняемый в убийстве главного врача клиники в Новой Москве, почти восемь лет служил в немецкой армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, мужчина родился в украинском Николаеве и жил там до 2009 года. После он переехал с семьей в Германию.

Предварительно, он проходил службу по контракту в Вооруженных силах Германии с 2015 по 2023 год отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что тело женщины с признаками насильственной смерти нашел ее 34-летний сын в частном доме в Новой Москве. 30-летний обвиняемый дал признательные показания и заявил, что испытывал к матери своего знакомого личную неприязнь и планировал покушение более семи дней.