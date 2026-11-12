Стало известно об особенностях психики обвиняемого в убийстве главврача в Москве Обвиняемый в убийстве главврача клиники страдал паническими атаками

Москва12 ноя Вести.Задержанный за убийство главврача московской частной клиники Марины К. 30-летний гражданин Германии Даниэль заявил правоохранителям, что страдает от панических атак, пишет MK.RU.

По сведениям издания, это связано с семейной драмой. В 2023 году у его отца случился инсульт. Он впал в кому на глазах у сына и через несколько месяцев скончался.

После этого молодой человек стал замечать у себя панические атаки. Тогда-то он и решил обратиться за медпомощью говорится в публикации

Его медицинская страховка в Германии не позволяла это сделать, и тогда Даниэль вспомнил о матери своего друга по популярной в те годы компьютерной игре – сыне Марины К.

Уволившись из армии ФРГ, он приехал в Россию и стал частым гостем в доме медика.

Газета пишет, что у них были романтические отношения, и по одной из версий Даниэль приревновал женщину к компаньону.

Официально правоохранители об этой версии пока не сообщали.