Москва11 ноя Вести.Гражданин ФРГ признался в убийстве главного врача частной московской клиники Марины Коган. Как говорится в сообщении столичного Следственного комитета, иностранец признался, что планировал убийство более семи дней.

По данным следствия, ранним утром 10 ноября фигурант находясь в частном доме, расположенном на территории Новой Москвы, на почве личных неприязненных отношений, толкнул с лестницы мать своего знакомого, после этого не менее 4-х раз ударил ее головой об лестницу, после чего задушил полиэтиленовым пакетом. От полученных повреждений женщина скончалась, а злоумышленник на ее автомобиле скрылся с места преступления говорится в канале следственного ведомства в MAX

В СК отметили, что после своего задержания фигурант дал признательные показания, заявив, что более семи дней планировал убийство.

С участием фигуранта проведена проверка показаний на месте и полиграфическое исследование, которое показало определенные реакции на интересующие следствие вопросы уточняется в сообщении

Предполагается, что 12 ноября следователи будут ходатайствовать перед Щербинским районным судом Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что обвиняемый на допросе заявил, что хотел выдать убийство за непроизвольное падение жертвы с лестницы.