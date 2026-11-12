Москва12 нояВести.Суд отправил под стражу на два месяца гражданина Германии, которого обвиняют в убийстве главного врача "КМ-клиник" Марины Каган в Новой Москве. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
До этого в пресс-службе ГСУ СК России сообщали, что 10 ноября в частном доме в Новой Москве найдено тело женщины со следами насильственной смерти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
По данным правоохранителей, погибшей была главный врач "КМ-клиник" Марина Каган. По подозрению в убийстве задержали гражданина Германии, ему предъявили обвинение.
Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Кольсу Даниэлю меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца до 10 января 2027 годаогласил решение судья
Расследование уголовного дела продолжается.