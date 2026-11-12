Гражданина Германии арестовали по делу об убийстве главврача "КМ-клиник" Фигуранта дела об убийстве главврача "КМ-клиник" заключили под стражу

Москва12 ноя Вести.Суд отправил под стражу на два месяца гражданина Германии, которого обвиняют в убийстве главного врача "КМ-клиник" Марины Каган в Новой Москве. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

До этого в пресс-службе ГСУ СК России сообщали, что 10 ноября в частном доме в Новой Москве найдено тело женщины со следами насильственной смерти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, погибшей была главный врач "КМ-клиник" Марина Каган. По подозрению в убийстве задержали гражданина Германии, ему предъявили обвинение.

Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Кольсу Даниэлю меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца до 10 января 2027 года огласил решение судья

Расследование уголовного дела продолжается.