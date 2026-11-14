"Строит из себя жертву": фитнес-модель озвучила обвинение в адрес бывшего мужа Фитнес-модель из Калуги отказалась защищать мужа после расправы над спортсменом

Москва14 ноя Вести.Бывшая жена предпринимателя Евгения Родина, Виктория, не стала высказываться в защиту своего экс-мужа, обвиняемого в убийстве. В интервью Эдуарду Петрову известная в Калуге фитнес-модель пояснила, что долгое время пыталась прекратить с ним отношения, однако все обернулось трагически, сообщает ИС "Вести".

Абсолютная чемпионка в категории Fit-model Виктория оставила 41-летнего Родина ради 35-летнего чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. В ночь на 7 мая 2026 года на очной встрече бывший супруг несколько раз выстрелил из ружья в нового избранника Виктории.

От полученных ранений Исаев скончался в больнице, а Родин после нападения попытался скрыться.

Машина Родина была приметная, номера на машине также легко запоминаемые. Они были переданы в полицию, и по соответствующей ориентировке он был задержан на территории Брянской области сотрудниками регионального МВД сообщил замруководителя 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Калужской области Антон Калюта

Подозреваемого в убийстве Исаева задержали.

Сама Виктория на вопрос о трагедии считает лицемерным поведение бывшего супруга.

Я жила нормально. Я пыталась отвязаться, чтобы у меня это все закончилось. Мне казалось на тот момент, что у меня все действительно закончилось. Мы начали нормальную жизнь. И человек все мне устроил, чтобы мне было плохо. Сейчас он сидит в тюрьме, строит из себя жертву. Ну и пусть строит. Если люди считают, что он крутой чувак, который "просто убил" человека, стреляя ему в упор, тогда мои комментарии здесь абсолютно не нужны. А к чему они нужны, если люди посчитают, что это адекватный и нормальный поступок заявила девушка

Ранее сообщалось, что Родин полностью признал свою вину в убийстве и раскаялся в содеянном.