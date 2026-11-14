В СК рассказали, как пособник калужского бизнесмена помогал ему в похищении жены СК РФ: пособник калужского бизнесмена помогал ему в похищении жены

Москва14 ноя Вести.Убийство чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге 7 мая 2026 года обернулось задержанием двух фигурантов этого дела – местного предпринимателя Евгения Родина и его пособника Беслана Закаева. А за год до расправы мужчины совершили иное преступление. Об этом рассказал руководитель 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Калужской области Алексей Веретенников в интервью Эдуарду Петрову, сообщает ИС "Вести".

Выяснилось, что Родин привлек Закаева для похищения бывшей супруги Виктории. От женщины требовали прекратить отношения с новым возлюбленным.

Установлена причастность пособника, а также Родина к совершению похищения женщины за год до совершенного убийства Исаева. Он совместно со своими знакомыми вывез потерпевшую в гараж, где длительное время удерживал ее и избивал. Требования были все те же, чтобы она прекратила общение с Исаевым рассказал Веретенников

Затем мужчины стали угрожать непосредственно Исаеву.

За несколько дней до совершенного убийства пособник, действуя по просьбе Родина, встретился с потерпевшим. С целью запугать его он приставил к его шее нож и угрожал ему убийством, чтобы Исаев разорвал все отношения с женщиной пояснил следователь

Новая встреча Исаева с Родиным и Закаевым состоялась в ночь на 7 мая. На камерах наблюдения на одной из улиц города запечатлено, как Закаев общается с Исаевым, а Родин достает из авто ружье и несколько раз стреляет в спортсмена.

Судя по его действиям, я предполагаю, что он готовился к этой встрече. Не просто так он приехал с этим карабином. Дмитрий Исаев, я думаю, ехал, чтобы просто поговорить, а получилось то, что получилось заявил юрист семьи Исаевых Игорь Ульяшин

Сейчас оба фигуранта дела задержаны. Сам Родин, как сообщалось ранее, признал свою вину в убийстве и раскаялся в содеянном.