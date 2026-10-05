Москва5 окт Вести.Апелляционный суд оправдал детского тренера по рукопашному бою Николая Кукушкина, смертельно ранившего мужчину, напавшего на его жену. Об этом сообщило агентство "Известия".

Отмечается также, что с Николая сняли подписку о невыезде.

Конфликт произошел 16 мая 2021 года в центре Нижнего Новгорода. Николай шел домой с женой и друзьями, когда из бара вышла нетрезвая компания: 7 росгвардейцев, находившихся на выходном и одетых в гражданское, и еще один мужчина — некоторые из них приблизились к девушкам из компании Кукушкина, тогда разгорелась ссора.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, первым в драку вступил росгвардеец Михаил Рашоян, а Николай, защищаясь, достал нож и ранил нападавшего, а также еще двух участников конфликта. Рашоян скончался по дороге в больницу из-за обильной кровопотери.

На следующий день Кукушкин написал явку с повинной, ему предъявили обвинение в умышленном убийстве и покушении на убийство двух человек и отправили в СИЗО. В октябре 2022 года его оправдали, а позже приговор был отменен, поскольку всплыл громкий скандал, связанный с коллегией присяжных. По словам одного из них, его попросили повлиять на исход дела и добиться обвинительного приговора.

10 апреля 2026 года новая коллегия присяжных вновь пришла к выводу о невиновности тренера.

Также известно, что трое росгвардейцев, принимавших участие в драке, стали фигурантами дела о причинении вреда здоровью и получили условные сроки только в 2025 году.