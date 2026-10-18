Бастрыкин раскрыл подробности убийства женщины на западе Москвы Бастрыкин: соучастники убийства женщины в Москве похитили из сейфа $14,6 тыс.

Москва18 окт Вести.Соучастники убийства женщины на Строгинском бульваре в Москве забрали из сейфа около 14,6 тысячи долларов. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости.

Следователи установили, что из сейфа соучастники похитили не менее 14,6 тысячи долларов США цитирует главу СК агентство

Бастрыкин уточнил, что криминалисты смогли полностью восстановить хронологию событий и выяснили роль каждого фигуранта.

По делу сейчас проходят восемь человек. Один из них – исполнитель, 20-летний футболист клуба "Урал-2" Даниил Секач. Под влиянием мошенников несовершеннолетняя девочка впустила его в квартиру, а он, по предварительным данным, убил ее мать и сутки удерживал ребенка в квартире. Затем Секач забрал из сейфа деньги и ювелирные украшения и выбросил их в окно.

Ценности подобрала его 22-летняя соучастника и передала другому фигуранту – студенту одного из столичных колледжей. Он же отдал все похищенное следующему участнику схемы. Все трое арестованы.

Также задержаны еще несколько соучастников, в том числе предполагаемый куратор.