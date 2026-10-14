Москва14 окт Вести.Обвиняемая в разбое в составе организованной группы 22-летняя Софья почти семь месяцев находится в московском СИЗО № 6 и, по словам ее близких, лишена возможности общаться с родителями. Об этом написала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева в материале для MK.RU.

Защита утверждает, что девушка сама стала жертвой телефонных мошенников: они якобы заставили ее передать неизвестным сверток.

Мать Софьи рассказала, что следствие с самого начала было осведомлено о проблемах дочери с психическим здоровьем. Защита передала документы от швейцарского психиатра и заключение московского специалиста, а адвокат неоднократно просил назначить судебно-психиатрическую экспертизу. Провели ее в конце июня. Несмотря на это, расследование продолжается, а следствие добивается продления ареста.

В СИЗО ей становится хуже, она тает на глазах приводятся в материале слова матери Софьи

По словам матери, новый следователь отказал Софье в телефонных разговорах с родителями.

Софье вменяют разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью. Дело связано с убийством женщины в московском районе Строгино. 20-летний футболист Данил Секач напал на женщину на глазах у ее дочери и забрал деньги из сейфа, а действия участников преступления могли координировать дистанционные мошенники.