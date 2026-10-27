Москва27 окт Вести.При обосновании ходатайств о заключении под стражу следствие все чаще указывает на использование подозреваемым VPN или автоудаления сообщений в мессенджерах. Об этом изданию "Фонтанка" сообщила журналистка и член СПЧ Ева Меркачева.

Она отметила, что такой аргумент в Совете по правам человека начали замечать относительно недавно.

Обычно такую меру пресечения следствие запрашивает в отношении подозреваемых в тяжких преступлениях, склонных к побегу, а также тех, кто может давить на участников процесса. По словам Меркачевой, VPN и автоудаление сообщений следствие стало рассматривать как методы конспирации.

В постановлениях следователи ссылаются на то, что VPN и автоудаление сообщений могут указывать на намерение подозреваемого воспрепятствовать установлению истины по делу.

Теперь они не могут, вероятно, доказать, что человек скроется или как-то надавит на свидетелей. И придумали вот эту историю: раз у него есть исчезающие сообщения, значит, он применяет методы конспирации сказала она

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