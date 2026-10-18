В деле об убийстве женщины на Строгинском бульваре фигурируют восемь человек

Восемь человек стали фигурантами дела об убийстве на Строгинском бульваре В деле об убийстве женщины на Строгинском бульваре фигурируют восемь человек

Москва18 окт Вести.В деле об убийстве женщины по указанию мошенников на Строгинском бульваре в Москве восемь фигурантов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

На данный момент в числе фигурантов уголовного дела восемь лиц цитирует Бастрыкина агентство

Уточняется, что среди них есть исполнитель преступления футболист Даниил Секач, двое молодых соучастников – 22-летняя москвичка Софья Никольская и 17-летний студент одного из столичных колледжей, а также девушка, которая отдала Секачу орудия преступления и участвовала в передаче похищенного.