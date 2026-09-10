В Тверской области арестовали фигурантов дела об убийстве бойца СВО из-за денег Арестованы двое жителей Тверской области, до смерти замучивших бойца СВО

Москва10 сен Вести.Суд в Тверской области заключил под стражу двоих местных жителей, до смерти замучивших участника СВО ради денег. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее им было предъявлено обвинение в особо жестоком убийстве группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и разбое.

Суд с учетом позиции прокуратуры Максатихинского района избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих жителей поселка Максатиха, 2004 и 2008 года рождения говорится в сообщении

По версии следствия, в ночь на 7 сентября фигуранты напали на 39-летнего участника СВО и потребовали от него деньги. Молодые люди жестоко избили мужчину, от полученных травм он скончался.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры, добавили в надзорном ведомстве.