В Тверской области пенсионера отправили в СИЗО по подозрению в двойном убийстве

В Тверской области арестовали пенсионера по делу о двойном убийстве В Тверской области пенсионера отправили в СИЗО по подозрению в двойном убийстве

Москва26 авг Вести.Суд в Тверской области заключил под стражу 66-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек во время распития спиртных напитков. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу сказано в сообщении

По версии следствия, 23 августа в гаражном кооперативе в Лихославле между тремя мужчинами во время распития алкоголя возник конфликт. Во время ссоры один из мужчин зарезал своих собутыльников. Потерпевшие скончались на месте происшествия.