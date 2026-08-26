Москва26 авгВести.Суд в Тверской области заключил под стражу 66-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек во время распития спиртных напитков. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражусказано в сообщении
По версии следствия, 23 августа в гаражном кооперативе в Лихославле между тремя мужчинами во время распития алкоголя возник конфликт. Во время ссоры один из мужчин зарезал своих собутыльников. Потерпевшие скончались на месте происшествия.