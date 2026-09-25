Москва25 сен Вести.Марина Влади похоронила собственную карьеру ради мужа – Владимира Высоцкого. Она более 70 раз срывалась к нему со съемок. Об этом ИС "Вести" рассказал бизнесмен и меценат Андрей Гавриловский.

Когда … ей звонили, допустим: "Марина, надо приехать помочь Володе" … Она больше 70 раз срывалась за 12 лет совместной жизни с Высоцким из Франции со съемок. То есть она тем самым карьеру свою похоронила как актриса … Идет съемка … она бросает и летит в Россию. И она это делала регулярно