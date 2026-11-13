Москва13 нояВести.В Волгограде уже около двух недель продолжаются поиски 39-летней местной жительницы. Об этом сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Волгоградской области в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что в поисках участвуют сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Пропала..., 39 лет, г. Волгоград. С 1 ноября 2026 года ее местонахождение неизвестно. Поиски проводятся совместно с сотрудниками полиции

говорится в сообщении

В нескольких СМИ сообщается, что у пропавшей двое детей - 5 и 11 лет. В настоящее время они находятся с отцом.