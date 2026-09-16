Москва16 сенВести.В Окинском сойотском муниципальном округе Бурятии продолжаются масштабные поиски пропавшей женщины 1968 года рождения. Об этом сообщили в Агентстве ГО и ЧС Республики Бурятия в MAX.
Женщина пропала 29 августа в районе горы Буту-Гол.
По состоянию на утро 16 сентября спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия был проведен осмотр горы Буту-Гол с борта вертолета Ми-8отмечается в сообщении
Также уже обследовали горную местность в районе реки Жохой. В общем обследовано 375 кв. км горной местности.
Поиски продолжаются.