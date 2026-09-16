В Бурятии продолжают искать женщину, пропавшую 29 августа Поиски пропавшей 29 августа туристки в горах Бурятии продолжаются

Москва16 сен Вести.В Окинском сойотском муниципальном округе Бурятии продолжаются масштабные поиски пропавшей женщины 1968 года рождения. Об этом сообщили в Агентстве ГО и ЧС Республики Бурятия в MAX.

Женщина пропала 29 августа в районе горы Буту-Гол.

По состоянию на утро 16 сентября спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия был проведен осмотр горы Буту-Гол с борта вертолета Ми-8 отмечается в сообщении

Также уже обследовали горную местность в районе реки Жохой. В общем обследовано 375 кв. км горной местности.

Поиски продолжаются.