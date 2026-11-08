В Чите третьи сутки ищут пропавшую мать с четырехлетней дочерью Мать с четырехлетней дочерью третьи сутки ищут в Чите

Москва8 ноя Вести.В Чите третий день ищут 39-летнюю женщину и ее четырехлетнюю дочь, которые ушли из дома и не вернулись. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Кости Долгова.

Анастасия Чубарова и ее дочь Алина ушли 4 ноября.

Ушли с адреса 9 мкр. (Забайкальский край, г. Чита) и пропали без вести говорится в сообщении

Анастасии ростом 165-170 сантиметров с темно-серыми глазами и темными волосами в день исчезновения была одета в светлую демисезонную куртку, темный вязаный капор, синие джинсы и темные ботинки.

Приметы девочки: рост 105–110 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые до плеч.