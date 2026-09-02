МЧС: в Забайкалье обнаружено тело пропавшей девушки в реке Чара Волонтеры нашли тело девушки, которая пропала после ДТП в Забайкальском крае

Москва2 сен Вести.В Забайкальском крае волонтеры обнаружили тело девушки, которая пропала в реке Чара после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Поиски велись несколько дней.

Тело находилось в воде под завалами, в 500-800 метрах от места падения автомобиля в реку отметила пресс-служба МЧС Забайкальского края в мессенджере МАХ

Ранее сообщалось, что ночью 25 августа в Каларском районе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в реку. В машине находились пятеро человек в возрасте от 16 до 18 лет. После аварии трое из них смогли самостоятельно выбраться на берег, тело одной девушки было обнаружено в автомобиле, а тело другой несовершеннолетней не удалось найти сразу.