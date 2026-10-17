Подросток, разыскиваемый в связи с убийством матери под Волгоградом, погиб

Разыскиваемый по делу об убийстве матери подросток погиб в Краснодаре Подросток, разыскиваемый в связи с убийством матери под Волгоградом, погиб

Москва17 окт Вести.Разыскиваемый в Волгоградской области подросток найден мертвым в Краснодаре. Он погиб вместе со своей девушкой. Об этом сообщает 93.ru.

Тела молодых людей обнаружили у недостроенного и заброшенного здания на перекрестке Головатого и Володарского.

Их нашли у заброшенного недостроя "ИнжГео" сказано в публикации

Как сообщил источник издания, подростки сбежали из рабочего поселка Городище, где парня разыскивали в связи с убийством матери - жены участника СВО. Женщину в крови нашли родственники, от второго брака у нее остался пятилетний сын.