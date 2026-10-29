СК расследует гибель двух подростков, чьи тела нашли под Новосибирском

СК расследует гибель двух подростков в Новосибирской области СК расследует гибель двух подростков, чьи тела нашли под Новосибирском

Москва29 окт Вести.Следователи СК России расследуют гибель двух подростков, чьи тела обнаружили в Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК России.

В ходе расследования уголовного дела были обнаружены тела подростков. По уголовному делу устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти несовершеннолетних говорится в сообщении ведомства

16-летний парень и 15-летняя девушка из Новосибирска пропали 14 октября. После долгих поисков, 28 октября, их тела нашли волонтеры.