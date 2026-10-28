В Новосибирской области нашли тела двух пропавших школьников

Тела двух пропавших подростков обнаружили в Новосибирской области В Новосибирской области нашли тела двух пропавших школьников

Москва28 окт Вести.Пропавших школьников 15 и 16 лет нашли погибшими в Новосибирской области. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", передает портал NGS.RU.

Заявки об исчезновении подростков в регионе поступили к добровольцам 18 и 20 октября.

Волонтеры обследовали труднодоступные территории и укрытия, расклеивали ориентировки в предполагаемых местах нахождения подростков, собирали информацию и проверяли поступавшие свидетельства отмечается в сообщении

В среду, 28 октября, были найдены тела подростков. Поиск проходил совместно с правоохранителями.

Других подробностей не поступало.