Москва28 октВести.Пропавших школьников 15 и 16 лет нашли погибшими в Новосибирской области. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", передает портал NGS.RU.
Заявки об исчезновении подростков в регионе поступили к добровольцам 18 и 20 октября.
Волонтеры обследовали труднодоступные территории и укрытия, расклеивали ориентировки в предполагаемых местах нахождения подростков, собирали информацию и проверяли поступавшие свидетельстваотмечается в сообщении
В среду, 28 октября, были найдены тела подростков. Поиск проходил совместно с правоохранителями.
Других подробностей не поступало.