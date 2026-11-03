Уголовное дело возбуждено после смерти девочки от менингита в Татарстане

В Татарстане возбудили дело после смерти девочки от менингита Уголовное дело возбуждено после смерти девочки от менингита в Татарстане

Москва3 ноя Вести.В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летней школьницы от инфекционного заболевания во время отдыха в оздоровительном лагере. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

По информации ведомства, ребенок скончался 2 ноября в больнице, куда ее доставили из-за ухудшения самочувствия во время нахождения в лагере. Причиной смерти, предварительно, стало инфекционное заболевание.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении

В рамках следствия устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, назначены экспертизы, а также допрашиваются свидетели.

Ранее сообщалось, что 12-летняя школьница вечером 1 ноября обратилась в медпункт оздоровительного лагеря в Бугульме, где отдыхала, с жалобами на головную боль и температуру. 2 ноября родители вызвали ей скорую. Девочку доставили в реанимацию, где она скончалась от молниеносного менингита.