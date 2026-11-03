Роспотребнадзор расследует смерть девочки от инфекции в Бугульме Роспотребнадзор расследует смерть девочки от менингококка в Татарстане

Москва3 ноя Вести.Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после смерти 12-летней девочки от менингококковой инфекции во время отдыха в оздоровительном лагере в Бугульме, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Татарстану.

По факту регистрации летального случая от генерализованной менингококковой инфекции у девочки, отдыхавшей в лагере имени Губина в городе Бугульма, управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводится эпидемиологическое расследование сказано в сообщении

Отмечается, что среди контактных в лагере лиц с менингококковой инфекцией не выявлено. Сейчас за детьми и персоналом оздоровительного лагеря организовано наблюдение, также проводится профилактика антибиотиками. Контактных лиц уже начали прививать от менингококковой инфекции.

Ранее СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Вечером 1 ноября 12-летняя школьница обратилась в медпункт оздоровительного лагеря в Бугульме, где отдыхала, с жалобами на головную боль и температуру. 2 ноября родители вызвали ей скорую. Девочку доставили в реанимацию, где она скончалась от молниеносного менингита.