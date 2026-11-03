В Бугульме обследованы 93 из 195 контактных лиц после случая менингококка

93 человека обследовали в Бугульме после выявления случая менингококка В Бугульме обследованы 93 из 195 контактных лиц после случая менингококка

Москва3 ноя Вести.В Бугульме определены 195 контактных лиц после выявления случая менингококковой инфекции в лагере имени А. Д. Губина. Об этом со ссылкой на заместителя главного врача Бугульминской центральной районной больницы Дамира Гумарова передает ТАСС.

110 человек имели с заболевшей непосредственный контакт. 93 человека уже прошли обследование.

Все структуры, участвующие в вопросах организации и контроля, задействованы с привлечением казанских специалистов под контролем главного внештатного специалиста по инфекционным болезням вместе с Роспотребнадзором - все мероприятия проводятся приводятся слова Гумарова

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка скончалась от менингококковой инфекции во время отдыха в оздоровительном лагере в Бугульме. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.