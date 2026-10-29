Общежития и столовая Култуминского ГОКа в Забайкалье были продезинфицированы

Санконтроль усилен на Култуминском ГОКе в Забайкалье после кишечной инфекции Общежития и столовая Култуминского ГОКа в Забайкалье были продезинфицированы

Москва29 окт Вести.Санитарный контроль усилен на Култуминском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Забайкальском крае, где ранее выявили острую кишечную инфекцию у 57 сотрудников, сообщило РИА Новости со ссылкой на собеседника в компании.

Усилен контроль санитарной обработки жилых и рабочих помещений... В общежитиях выполнена дезинфекция. В столовой и пищеблоке проведена заключительная дезинфекция, оба объекта продолжают работу сообщил собеседник

Он также уточнил, что посещение мест массового скопления людей пока ограничено.

Во вторник, 27 октября, число заболевших острой кишечной инфекцией на Култуминском горно-обогатительном комбинате в Забайкальском крае насчитывало 57 человек. Все они госпитализированы. Возбудителем стала шигелла Зонне.