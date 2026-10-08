В Забайкальском крае у крупного рогатого скота выявили лейкоз

Карантин из-за лейкоза скота введен в Забайкальском крае В Забайкальском крае у крупного рогатого скота выявили лейкоз

Москва8 окт Вести.В Забайкальском крае на территориях животноводческих стоянок установлен карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота, следует из приказов государственной ветеринарной службы региона, передает ТАСС.

Согласно документов, ограничения затронули две животноводческие стоянки возле поселка Дарасун и села Большая Тура в Карымском округе.

Установить с 6 октября 2026 года в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу говорится в сообщении

Отмечается, что владельцам сельскохозяйственных животных запрещено вывозить скот, кроме отправки на убой.

Также не разрешается доить здоровых и больных коров вместе в одном помещении. Это связано с риском распространения инфекции через доильные аппараты, руки персонала и смешивание молока.