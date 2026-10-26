Москва26 октВести.В Рузском округе Подмосковья ввели карантин по лептоспирозу крупного рогатого скота, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Эпизоотическим очагом объявили территорию фермы в деревне Старая Руза.
Объявить эпизоотическим очагом по лептоспирозу территорию хозяйства …, расположенную по адресу: Московская область, Рузский м. о., д. Старая Руза, территория молочно-товарной фермыговорится в документе
Здесь запретили проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением восприимчивых животных. Также запрещен вывоз восприимчивых животных и вход посторонних лиц, не являющихся работниками хозяйства.
Кроме того, вокруг очага установили зону радиусом километр, куда вошли деревни Глухово и Старая Руза, а также поселок Старая Руза Рузского округа.