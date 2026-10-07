В двух округах Подмосковья введен карантин по болезням крупного рогатого скота

В Подмосковье введен карантин в двух округах из-за болезней скота В двух округах Подмосковья введен карантин по болезням крупного рогатого скота

Москва7 окт Вести.В Подмосковье ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота в Зарайске и карантин по заразному узелковому дерматиту в Раменском муниципальном округе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках ограничительных мероприятий запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также вывоз восприимчивых животных.

Ранее сообщалось, что в двух деревнях под Шатурой введен карантин по заразному узелковому дерматиту.