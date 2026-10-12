Новый очаг пастереллеза выявлен в Приморье В Приморье выявлен новый очаг пастереллеза

Москва12 окт Вести.Новый очаг заболевания скота пастереллезом выявлен в Надеждинском округе Приморского края, введен карантинный режим. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующее распоряжение, которое опубликовано в реестре правовых актов правительства региона.

Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением заболевания пастереллезом разных видов в личном подсобном хозяйстве на территории Надеждинского муниципального округа Приморского края говорится в документе

Как уточняется, заболевание выявлено в подсобном хозяйстве в селе Тереховка.

Текущей осенью пастереллез у скота был выявлен в двух личных подсобных хозяйствах — в селе Запроточный Октябрьского округа и в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа.