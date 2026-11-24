В Красноярском крае ввели карантин по узелковому дерматиту скота

Карантин по узелковому дерматиту скота введен в Красноярском крае В Красноярском крае ввели карантин по узелковому дерматиту скота

Москва24 ноя Вести.Указ о введении карантина из-за заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота в Назаровском муниципальном округе подписал губернатор Красноярского края Михаил Котюков, сообщается на сайте регионального правительства.

Ограничительные мероприятия устанавливаются на срок до 25 декабря 2026 года включительно.

Отмечается, что очаг заболевания находится в селе Большая Сосновка, при этом карантин введен на территории в радиусе 13,5 километра.

Установить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота на срок до 25 декабря 2026 года включительно говорится в сообщении

Там запрещается ввоз, вывоз и внутреннее перемещение скота, проведение сельскохозяйственных ярмарок и других мероприятий.

Как передает ГТРК "Красноярск", из Большой Сосновки, где работают две фермы, запрещено вывозить животных, молоко и корм для коров. Отмечается, что для человека это заболевание не опасно, а вот агропредприятию может принести серьезный экономический урон, поскольку одна корова может заразить все поголовье.