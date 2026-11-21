Карантин из-за заболевания поголовья птиц введен в Свердловской птицефабрике В Свердловской птицефабрике ввели карантин из-за заболевания поголовья птиц

Москва21 ноя Вести.Карантин введен на одной из площадок Свердловской птицефабрики из-за заболевания поголовья птиц. Об этом сообщает ТАСС.

Поставки продукции в магазины одного из крупнейших предприятий на Урале приостановлены, но дефицит куриного яйца в регионе не ожидается, рассказали в департаменте информационной политики региона.

Ситуация на производстве локальна и находится под контролем. Ветеринарные специалисты и другие спецслужбы, входящие в состав областного противоэпизоотического отряда, принимают меры по дезинфекции одной из площадок предприятия и прилегающей территории в максимально короткие сроки заявила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова

Отмечается, что сотрудники работают в штатном режиме и обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Поставки куриного яйца из соседних регионов будут увеличены. Продукт есть в наличии во всех магазинах торговых сетей.