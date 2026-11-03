Школьница умерла от молниеносного менингита после отдыха в лагере в Татарстане

В Татарстане девочка умерла от менингита после отдыха в лагере Школьница умерла от молниеносного менингита после отдыха в лагере в Татарстане

Москва3 ноя Вести.Девочка, отдыхавшая в детском оздоровительном лагере в Бугульме, умерла от молниеносная форма менингококковой инфекции, сообщает "Татар-Информ" со ссылкой на Министерство молодежи Татарстана.

По информации издания, вечером 1 ноября 12-летняя девочка обратилась в медпункт с жалобами на головную боль и высокую температуру. Родители забрали ее домой. На следующий день они взывали скорую, девочку доставили в отделение Бугульминской детской больницы, а оттуда – в реанимацию Лениногорской ЦРБ.

Несмотря на все усилия, 2 ноября в 17.15 врачи констатировали смерть юной пациентки. Предварительный диагноз – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококкцемия сказано в сообщении

Всех участников смены находятся на карантине. Дети, находившиеся в одном отряде с умершей девочкой, будут вакцинированы.