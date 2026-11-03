Москва3 нояВести.Девочка, отдыхавшая в детском оздоровительном лагере в Бугульме, умерла от молниеносная форма менингококковой инфекции, сообщает "Татар-Информ" со ссылкой на Министерство молодежи Татарстана.
По информации издания, вечером 1 ноября 12-летняя девочка обратилась в медпункт с жалобами на головную боль и высокую температуру. Родители забрали ее домой. На следующий день они взывали скорую, девочку доставили в отделение Бугульминской детской больницы, а оттуда – в реанимацию Лениногорской ЦРБ.
Несмотря на все усилия, 2 ноября в 17.15 врачи констатировали смерть юной пациентки. Предварительный диагноз – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококкцемиясказано в сообщении
Всех участников смены находятся на карантине. Дети, находившиеся в одном отряде с умершей девочкой, будут вакцинированы.