В лицее Инты десятиклассник потерял сознание на уроке и умер В лицее №1 Инты умер десятиклассник, потерявший сознание на занятии

Москва13 ноя Вести.В лицее №1 города Инты в Республике Коми произошла трагедия: на уроке десятиклассник потерял сознание, и спасти его не удалось. О ЧП сообщила администрация муниципального округа Инта в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что инцидент случился утром в пятницу, 13 ноября. Сотрудники лицея тут же вызвали скорую, а дежурившая в школе врач Интинской центральной городской больницы сразу приступила к реанимации. Параллельно о произошедшем сообщили маме подростка, и она приехала в лицей.

Машина скорой помощи приехала в учебное заведение быстро. Более часа медики боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось.

Сегодня в МБОУ "Лицей №1 г. Инты" случилась трагедия: в 09.25 утра на уроке в 10 классе один из учеников потерял сознание… Бригада скорой помощи прибыла в лицей очень быстро... Мальчика пытались вернуть к жизни в течение часа. Было сделано все возможное, но подросток умер говорится в публикации

Причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.