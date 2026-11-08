В Ленобласти 10-летний мальчик погиб, врезавшись в столб на квадроцикле

В Ленобласти 10-летний ребенок погиб на месте, врезавшись в ЛЭП на квадроцикле В Ленобласти 10-летний мальчик погиб, врезавшись в столб на квадроцикле

Москва8 ноя Вести.В Ленинградской области 10-летний мальчик погиб, врезавшись за рулем квадроцикла в опору ЛЭП. Еще один ребенок, ехавший в качестве пассажира, получил травмы и доставлен в больницу. Об этом сообщает 78.ru. со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

ДТП произошло 8 ноября, в воскресенье, на Новой улице в деревне Малое Замостье в Гатчинском районе. Школьник потерял управление, задел столб и съехал в кювет.

В результате происшествия юный водитель скончался на месте. С ним еще сидел 11-летний мальчик, которого с травмами средней степени тяжести увезли в больницу пишет СМИ

Полиция начала проверку, выясняются все обстоятельства и детали случившегося.