Москва8 нояВести.В Ленинградской области 10-летний мальчик погиб, врезавшись за рулем квадроцикла в опору ЛЭП. Еще один ребенок, ехавший в качестве пассажира, получил травмы и доставлен в больницу. Об этом сообщает 78.ru. со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.
ДТП произошло 8 ноября, в воскресенье, на Новой улице в деревне Малое Замостье в Гатчинском районе. Школьник потерял управление, задел столб и съехал в кювет.
В результате происшествия юный водитель скончался на месте. С ним еще сидел 11-летний мальчик, которого с травмами средней степени тяжести увезли в больницупишет СМИ
Полиция начала проверку, выясняются все обстоятельства и детали случившегося.