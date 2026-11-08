Дело возбуждено по факту гибели мальчика при катании на квадроцикле в Ленобласти

После гибели ребенка на квадроцикле в Ленобласти возбудили уголовное дело Дело возбуждено по факту гибели мальчика при катании на квадроцикле в Ленобласти

Москва8 ноя Вести.По факту гибели 10-летнего мальчика при катании на квадроцикле в Ленинградской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает ГСУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ… В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, ему способствовавших говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла днем 8 ноября, в воскресенье, на Новой улице в деревне Малое Замостье Гатчинского района. Школьник потерял управление, врезался в опору ЛЭП и съехал в кювет. Он скончался на месте.

11-летний ребенок, ехавший в качестве пассажира, доставлен в больницу с травмами средней тяжести.